"В Железноводске набирает популярность туризм с автодомом. Но кемперов в городе могло бы быть гораздо больше. В связи с этим рассматривается вопрос о создании специализированной парковки для автотуристов", — говорится в сообщении.

Предполагается, что стоянка будет оборудована так, чтобы путешественники смогли решить основные проблемы, с которыми сталкиваются в дороге, в том числе зарядить аккумуляторы, слить бытовые отходы и пополнить запасы воды.

"Этот вид туризма все больше набирает популярность. И городу необходимо специализированное место, где автотуристам будет безопасно и комфортно остановиться", — цитирует пресс-служба главу Железноводска Евгения Бакулина.