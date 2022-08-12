"13 августа в рамках праздника Дня физкультурника пройдет бесплатная экскурсия по стадиону", — сообщается в телеграм-канале ГАУ СО "САМАРА АРЕНА".

Экскурсантам покажут смотровую площадку, где можно будет сделать фотографии в чаше стадиона, раздевалку местной команды "Крылья Советов", для которой стадион является домашним в чемпионате российской премьер-лиги (РПЛ), новый интерактивный музей команды, а также расскажут об истории создания арены.

Запланированные на День физкультурника экскурсии начнутся в 15:15, 15:30, 18:00 и 18:45. Записаться на них нужно предварительно.

Стадион "Самара Арена" был построен к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Он получил разрешение на ввод в эксплуатацию 27 апреля 2018 года и стал последним стадионом, введенным в эксплуатацию перед турниром. Арена вмещает 45 тыс. зрителей.

После ЧМ у стадиона появились проблемы с финансированием. В спортивном сезоне-2020/21 он был закрыт на месяц из-за дефектов металлоконструкций.

В настоящее время арена используется в качестве домашней для местной команды "Крылья Советов", а также задействуется для проведения концертов и праздников. Весной 2022 года там состоялось открытие Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".