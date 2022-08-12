"На осенний этап программы в этом году выделено 3 млрд рублей. Учитывая опыт прошлых этапов, купить туры или проживание с кешбэком смогут не менее 600 тыс. человек. Важно, что в случае, если запланированная на кешбэк сумма будет выбрана туристами раньше завершения окна продаж, программа будет остановлена досрочно. А если деньги будут оставаться – мы продлим период продаж", — отметила она.

Догузова посоветовала всем, кто обдумывает поездку, не откладывать решение о покупке, учитывая ажиотажный спрос на поездки с кешбэком во время двух весенних этапов программы.

Ранее в пятницу она сообщила, что продажи в рамках осеннего этапа продлятся с 25 августа по 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион можно будет с 1 октября и до 25 декабря. При этом в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации.

Распродажи туров с кешбэком в 2022 году прошли с 18 января по 1 марта, а затем с 15 марта по 15 апреля. Туры и круизы в рамках программы приобрели более 2,4 млн человек.

По условиям осеннего этапа акции можно купить у участвующих в программе поставщиков размещение в отелях, туры и круизы по России с кешбэком 20%, но не более 20 тыс. рублей, а если поездка планируется на Дальний Восток – не более 40 тыс. рублей. Минимальный срок путешествия должен превышать трое суток. Оплатить поездку нужно зарегистрированной в программе лояльности картой "Мир". Кешбэк вернется на карту в течение пяти дней.

Всего с момента запуска программы в 2020 году ей воспользовались 4,3 млн человек, которые приобрели туров на более чем 81 млрд рублей. В виде кешбэка туристам вернулось 15,5 млрд рублей.