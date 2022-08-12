На рейс заявлен Boeing 737-800.
NordStar выполняет полеты по направлению Москва — Курган и обратно с 27 июля. Расписание рейсов предусматривает до 2-3 рейсов в неделю. NordStar — единственный перевозчик на этом направлении.
На рейс заявлен Boeing 737-800.
NordStar выполняет полеты по направлению Москва — Курган и обратно с 27 июля. Расписание рейсов предусматривает до 2-3 рейсов в неделю. NordStar — единственный перевозчик на этом направлении.
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