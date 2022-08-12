Сегодня в 12:53 NordStar с 17 сентября будет летать из Москвы в Курган ежедневно

МОСКВА. 12 АВГУСТА. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Авиакомпания NordStar с 17 сентября увеличит число рейсов из Москвы в Курган до 7 рейсов в неделю, говорится в сообщении перевозчика.

На рейс заявлен Boeing 737-800. NordStar выполняет полеты по направлению Москва — Курган и обратно с 27 июля. Расписание рейсов предусматривает до 2-3 рейсов в неделю. NordStar — единственный перевозчик на этом направлении.

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