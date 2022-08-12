"По поручению премьер-министра Михаила Мишустина мы запускаем новое, осеннее окно продаж по программе туристического кешбэка. Старт продаж – с 25 августа и до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион можно будет с 1 октября и до 25 декабря. При этом в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации", — написала она в своем телеграм-канале.

Изменением условий программы, по словам Догузовой, станет увеличение минимального срока поездки или размещения в отеле с двух ночей до трех.

"Еще одно нововведение этого этапа – в программе участвуют поездки от трех ночей", — написала она.

Она также пояснила, что повышенный кешбэк для Дальнего Востока будет применяться при бронировании напрямую в гостинице, участвующей в программе. Он составит не 20 тыс. рублей, как для всех остальных регионов, а 40 тыс. рублей. Доля возврата – по-прежнему 20%.

В остальном условия программы остаются прежними. В ней участвуют все регионы страны, оплатить поездку или гостиницу нужно онлайн карточкой "Мир", кешбэк вернется на карту в течение пяти дней.