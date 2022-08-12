"Проект "Новый Шерегеш" – это 449 номеров в Кемеровской области. Этот курорт выступает точкой притяжения для любителей горнолыжного туризма. Благодаря реализации проекта ежегодный туристический прирост на курорт будет равен 200-м тысячам человек", — сказал он на совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства в Горно-Алтайске с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Новый Шерегеш" – это всесезонный гостиничный и горнолыжный комплекс, который расположится в центре курорта рядом с основными горнолыжными трассами.

Суханов добавил, что при реализации подобных крупных проектов важна совместная работа различных ведомств.

"Ярким примером использования механизма оркестровки является проект "Парк Три вулкана" в Камчатском крае. Там мы тесно работаем с министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики. У корпорации развития Дальнего Востока и Арктики уже предусмотрены бюджетные средства на строительство обеспечивающей инфраструктуры на ТОР Камчатка. Они подводят энергетику, водоснабжение, водоотведение, термальные воды. А Минстрой дополнительно выделяет финансирование на участок дороги", — рассказал он.

Суханов добавил, что корпорация тесно сотрудничает с Минстроем при разработке мастер-планов туристических территорий. На данный момент их разработано три.

"Это крупные комплексные проекты с большим номерным фондом. Один из них – всесезонный горный курорт "Лагонаки" в республике Адыгея. В перспективе там будет 3 тыс. номеров, в первой фазе – 642. Часть его инфраструктуры попадает на земли особо охраняемых природных территорий", — рассказал он.

По словам Суханова, в решении вопросов создания инфраструктуры на таких территориях корпорация тесно сотрудничает с Минприроды.

"Минприроды подготовило закон об экологическом туризме, который прошел первое чтение в Госдуме. Это нужный и важный закон, который позволит нам ускорить реализацию проектов. В том числе мы проводим совместную работу по созданию быстровозводимых туристических объектов на территории ООПТ. Второй мастер-план – это круглогодичный горный и бальнеологический курорт "Долина Васта" в Краснодарском крае. Там 3068 номеров, это продолжение нашего знаменитого горного кластера "Роза Хутор". А также парк "Три вулкана" в Камчатском крае с общим номерным фондом 2041 номер", — сообщил гендиректор корпорации.

Суханов подчеркнул, что туротрасль получила эффективные меры поддержки, очень востребованные со стороны регионов и инвесторов.

"Это ускоряет темпы реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Правительство, ФОИВы, региональные власти оперативно включились в эту работу, и бизнес почувствовал эту всестороннюю поддержку на деле. В этой связи важно ее продолжить", — подытожил глава корпорации "Туризм.РФ", обращаясь к Мишустину.