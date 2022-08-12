"Количество гостей несколько превысило наши прогнозы — ожидаем, что к концу августа число отдохнувших в Сочи составит более 5 млн человек", — написала она.

"На данный момент, как мы и ожидали, загрузка средств размещения на курорте составляет 95%", — отметила Петухова.

Ранее она сообщала, что за первое полугодие курорт уже посетили более 3 млн туристов. С мая по сентябрь включительно Сочи планировал принять около 4,5 млн гостей.

Для гостей курорта в летний период услуги по кратковременному размещению предоставляют более 2,6 тыс. объектов с номерным фондом порядка 92 тыс. номеров. Из них 59 санаториев и пансионатов с лечением, 163 объекта размещения из числа гостиниц, отелей, детских лагерей и баз отдыха, а также почти 2,3 тыс. мини-гостиниц и гостевых домов.