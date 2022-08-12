Компания может привлечь до $2,7 млрд, что станет крупнейшей продажей акций в Гонконге в этом году, пишет South China Morning Post со ссылкой на источники на рынке.

В декабре прошлого года China Tourism отложила планы листинга в Гонконге из-за плохих условий на рынке на фоне пандемии COVID-19.

Компания планирует вложить полученные от продажи бумаг средства в открытие новых торговых точек в аэропортах и морских портах, а также на железнодорожных станциях.

China Tourism занимается туристическими путешествиями, оформлением виз, бизнес-туризмом, продажей алкогольной, табачной и косметической продукции в магазинах дьюти-фри. В первом полугодии из-за снижения количества туристов чистая прибыль компании упала на 26% — до 3,94 млрд юаней (около $580 млн), выручка сократилась на 22% и составила 27,65 млрд юаней.

Контролирующим акционером компании с долей в 53,3% является государственная CTG (ранее называлась China Travel Agency Hong Kong).