"Мы хотели бы стать столицей доступного туризма, чтобы создать равные возможности для всех туристов. Помимо пандусов в музее, ресторанах, отелях, нужны и специальные транспортные средства, как уникальный автобус, который мы сегодня презентуем", — заявил министр по культуре и туризму области Андрей Ермак на представлении технических возможностей нового вида автотранспорта.

По его словам, автобус для туристов с инвалидностью сконструирован по эксклюзивному проекту и является единственным в России подобного класса. Транспорт сделан специально по заказу директора Центра развития социальных и образовательных проектов "Аура" Светланы Нигматуллиной, которая реализует на территории области проект для туристов с инвалидностью "Путешествия мечты".

"Светлана Нигматуллина сделала выдающуюся работу — она не только первый гид-экскурсовод-колясочник в России, но и выступила как конструктор транспорта. Это не просто автобус, а наше изобретение. Надеемся, что, опираясь на наш опыт, остальные регионы тоже ему последуют", — отметил министр.

Новый транспорт отечественного производства, он сделан компанией "Foxbus" из Нижнего Новгорода. Выпустить уникальный автобус стало возможным благодаря гранту Ростуризма, помощи регионального туристско-информационного центра и частных лиц.

"Уникальность транспорта в том, что это трансформер. С виду это обычный автобус на 26-27 посадочных мест, но сидения легко снимаются, и мы можем разместить полноценную группу на инвалидных колясках", — рассказала Нигматуллина.

Транспорт оснащен всем необходимым оборудованием и устройствами для перевозки таких людей: есть электрический подъемник, есть зарядные устройства для гаджетов и электрических инвалидных колясок, специальные ремни безопасности и многое другое, отметила она.

По словам Нигматуллиной, в регион транспорт поступил весьма своевременно. Ближайший тур "Путешествия мечты" для людей с ограниченными возможностями состоится уже в конце августа. В Калининград прилетят туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, в сентябре — из Новосибирска и Красноярска.

"Проекту "Путешествия мечты" уже пять лет, порядка двух с половиной тысяч человек приняли участие в нем. Мы работаем, в том числе и с местными жителями — с семьями, которые имеют детей с инвалидностью и которые проживают в удаленных районах Калининградской области. Сейчас, когда у нас есть свой транспорт, мы можем делать туристические выезды чаще и разнообразнее", — заключила она.

В Калининградской области по итогам 2022 года рассчитывают принять более 2 млн туристов. По итогам 2021 года в регионе насчитали чуть более 1,9 млн туристов.