"Минувшим вечером на Куршской косе в Балтийское море был выпущен первый тюлененок-самец. Разрешение на "свободное плавание" для него зоопарку выдала Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. В дикую природу тюлень вернулся вылеченным и откормленным. Он весит 40 кг, что считается нормальным для пятимесячного тюленя в естественной среде обитания", — рассказал Марков.

По его словам, этой весной зоопарк приютил четырех тюленят, найденных на пляжах Калининградской области. Все они были больными и обессиленными, имели различные заболевания, раны и проблемы с весом. Специалисты зоосада приняли все меры, чтобы спасти и выходить малышей, а затем подготовить к выпуску в дикую природу.

Оставшихся тюленей будут выпускать в море в ближайшие недели. Главными критериями готовности к возвращению в природу для них являются общее состояние, вес и возраст.

В частности, еще один самец почти набрал необходимый вес, а вот две самки пока маловаты, их продолжают наблюдать и откармливать, отметил Марков.

Он напомнил, что практически каждую весну в зоопарк попадают молодые балтийские тюлени, нуждающиеся в лечении и реабилитации. Их лечат, откармливают, учат самостоятельно добывать рыбу, а затем выпускают в дикую природу.

"При этом зоопарк является муниципальной организацией, которая не имеет права расходовать средства на помощь диким животным, являющимися по закону федеральной собственностью. Поэтому, как и в прошлые годы, приняв тюленей на реабилитацию, зоопарк объявил сбор средств на их лечение и содержание. За четыре месяца удалось собрать более 254 тыс. рублей", — сказал пресс-секретарь.

Несколько взрослых тюленей, постоянно живущих в зоопарке, также в своё время были найдены на побережье. Их вылечили, однако возвратить в природу не смогли, так как последствия травм и болезней не позволили бы им выжить в море.

Балтийский, серый или длинномордый тюлень занесен в Международную Красную Книгу.