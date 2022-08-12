"Мы в прошлом году поддержали первые 38 проектов на 14 тыс. номеров. И в основном акцент сделан на курортных территориях, где такой инфраструктуры не хватает. В этом году у нас был очередной отбор, мы сейчас подводим итоги и рассчитываем поддержать еще порядка 12 тыс. номеров. Вообще, Михаил Владимирович (Мишустин – ИФ), мы бы хотели ежегодный такой отбор, чтобы по 12-15 тыс. номеров в рамках этой меры поддержки в эту программу заводить", — сказала она в пятницу, выступая на совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства в Горно-Алтайске с участием премьер-министра.

Как напомнила Догузова, чтобы ускорить создание больших капитальных гостиниц, санаториев, многофункциональных туристических комплексов с прошлого года инвесторы могут на конкурсной основе получать льготные кредиты на 15 лет на строительство и реконструкцию отелей. А Ростуризм компенсирует банкам ключевую ставку.

"С момента запуска и мы, и банки видим всплеск инвестиционной активности, потому что у гостиниц, особенно курортных, низкая рентабельность, длительные сроки окупаемости, поэтому без этой меры поддержки многие проекты в принципе не стартовали бы, либо затянулись по времени и гораздо дольше реализовывались", — отметила глава Ростуризма.

Также она рассказала о мерах поддержки строительства быстровозводимых гостиниц по модульным технологиям, которые реализуются с этого года.

"Механизм такой, что мы даем субсидию в регионы, и дальше регион сам проводит ее через местный бизнес и компенсирует 50% затрат. За счет таких отелей можно очень быстро увеличивать номерной фонд в стране, так как они готовые, изготавливаются на производстве. Их нужно только привезти, установить и подключить к сетям. При этом они круглогодичные и могут быть абсолютно любого уровня комфорта", — добавила Догузова.

По словам главы Ростуризма, в стране также не хватает кемпингов и автокемпингов, которые пользуются спросом у туристов, предпочитающих отдых на природе. С прошлого года ведомство через регионы занимается софинансированием малого и среднего бизнеса для строительства таких объектов размещения.

"Туристу важно не только место размещения, нужно, чтобы вокруг отеля можно было интересно провести время. Поэтому мы выдаем гранты еще и на различную развлекательную инфраструктуру вокруг отелей. И как раз один из таких примеров: бизнес получил грант на установку модулей и грант на обустройство тропы. Такую развлекательную инфраструктуру нужно и дальше расширять", — рассказала Догузова.

Она отметила, что в этом году реализовано 800 таких проектов, а в следующем году ведомство планирует поддержать тысячу.