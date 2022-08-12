"В нынешних условиях открываются дополнительные возможности для запуска новых проектов. Для правительства важно, чтобы бизнес был уверен, что его инвестиции в туристический сектор оправдаются", — сказал он в пятницу на совещании по вопросу о развитии индустрии туризма и гостеприимства, проходящем в Горно-Алтайске.

По его словам, в связи с этим власти страны "устанавливают долгосрочные правила". В рамках нацпроекта по туризму действует самый широкий набор мер поддержки — как для обеспечения доступности отдыха внутри России, так и для создания выгодных условий для вложений в индустрию гостеприимства, причем как для якорных инвесторов, так и малого и среднего бизнеса, подчеркнул премьер.

Он отметил, что "все предприниматели развивают важные для отрасли направления, потому что в сфере туризма не может быть мелких вопросов". В числе таких вопросов Мишустин назвал создание новых туристических троп, маршрутов речных круизов, запуск масштабных гостиничных проектов и небольших мест размещения.

"Все это одинаково важно и востребовано путешественниками, это касается каждого человека, который путешествует", — заключил Мишустин.