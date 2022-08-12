"Необходимо комплексно посмотреть на доступность таких маршрутов и по объемам, сколько такие маршруты смогут людей принять. Такое поручение дано. К 15 сентября Ростуризм должен собрать соответствующую информацию со всех ведомств для того, чтобы нормативно ввести понятие "туристической тропы", — сказал Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске.

Кроме того, подчеркнул премьер, "с развитием цифровых платформ и с возможностями получить информацию через цифровые информационные средства необходимо ввести нормативное регулирование таких услуг". "Я имею в виду, что мы должны совершенно точно человеку сказать, каким образом он может и куда добраться. Это комплексный вопрос: от субсидий чартерных перевозок до возможности добраться до места и посетить ту или иную достопримечательность, в том числе в рамках экотуризма", — сказал Мишустин.

Таким образом он ответил на вопрос гендиректора этно-глэмпинга "Алтайское кочевье" Ирины Слесаревой, которая отметила, что сейчас существуют ограничения, препятствующие созданию туристических троп на особо охраняемых природных территориях, землях лесного фонда и землях сельхозназначения.

Она поинтересовалась, готовятся ли нормативные акты для закрепления на законодательном уровне понятия "туристическая тропа".