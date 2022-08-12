"Еще один модуль туристического кешбэка — это детская программа. У нас за два года воспользовалось 1,2 млн детишек, из них 845 тыс. в этом году", — сказала она.

Глава ведомства отметила, что в текущем году значительно расширены возможности программы. В частности, в нее включены палаточные лагеря, нет ограничений для многодетных семей.

Продажи по программе детского кешбэка стартовали в России 31 марта и завершились досрочно, 15 июня, из-за почти полной загрузки лагерей. Как сообщила Догузова, по программе в этом году продано более 800 тыс. путевок на 22 млрд рублей, кешбэк составил 10 млрд рублей. Согласно условиям программы, поездка должна быть оплачена картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. После этого в течение пяти дней на нее автоматически вернется половина стоимости путевки, но не более 20 тыс. руб.