"По результатам тестирования у 17 детей с симптомами ОРВИ подтверждена новая коронавирусная инфекция, заболевание протекает в легкой форме. Продолжаются обследования контактных. Заболевшие дети и контактные находятся под медицинским наблюдением", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в "Созведии" в ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-противоэпидемических требований. Так, детей завозили на смену неорганизованно, часть из них привезли родители.

Кроме того, отмечает Роспотребнадзор, детей с симптомами заболевания поздно изолировали, в лагере нарушался дезинфекционный режим.

По итогам проверки деятельность детского центра приостановлена.