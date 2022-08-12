По словам Мишустина, выделяемые гранты можно использовать на создание кемпингов, обустройство пляжей, маршрутов, разработку экскурсий и другие цели.

"Такие субсидии на 1 миллиард 200 миллионов рублей получили почти полтысячи, а если точно — 467 проектов. Продолжается эта практика и сейчас. До конца года окажем помощь 800 инициативам малого и среднего бизнеса", — отметил Мишустин.

Он добавил, что правительство РФ запустило "пилот" по поддержке быстровозводимых модульных гостиниц. "На это направили 4 миллиарда рублей в 19 регионов нашей страны. И уже в текущем году в таких отелях должно появиться около 2,5 тысячи новых номеров для проживания", — сказал Мишустин.