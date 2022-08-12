"У нас отрасль по основным показателям начинает очень хорошо восстанавливаться. На текущий момент у нас в стране уже отдохнуло более 34 млн человек, это больше, чем в прошлом году, и даже чуть больше, чем в доковидном 2019 году. По итогам 2022 года мы ожидаем турпоток на уровне 61 млн человек и таким образом мы максимально вплотную подойдем к рекордной цифре, которая была в 2019 году. Она составила 65 млн человек", — сказала она на совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства в Горно-Алтайске.

Догузова добавила, что за два года серьезно изменилась структура туристического потока.

"В два раза выросло количество отдыхающих в стране и путешествующих с целью оздоровления, отдыха и досуга. А раньше у нас преобладали бизнес-поездки. И это напрямую отразилось на обороте отрасли. По итогам этого года он на один триллион превзойдет показатель 2019 года, это очень большой рост. И, конечно, все это напрямую влияет на один из ключевых показателей эффективной работы отрасли – это рабочие места. У нас в 2020 году занятость в отрасли очень существенно падала, дальше нам ее удалось восстановить практически на 95%, и эта работа сейчас продолжается", — добавила глава Ростуризма.