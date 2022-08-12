"Почти полностью восстановилась занятость в индустрии — до 2,3 миллиона человек. Рассчитываем, что в текущем году рост занятости продолжится", — сказал Мишустин.

Он отметил, что по итогам прошлого года у туристической сферы один из лучших результатов по темпам восстановления ключевых показателей и развития после последствий распространения коронавируса.

"Внутренний поток в 2021 году практически на 90% вернулся к доковидному уровню 2019 года. И составил 56,5 миллиона человек. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году. Ну и, конечно, мы ожидаем сохранения позитивной динамики. Это касается также и оборота столь важного сектора экономики. Сейчас он на 1 триллион рублей выше, чем, соответственно, два года назад", — подчеркнул Мишустин.