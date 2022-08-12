"26 августа состоится день Республики Башкортостан в Москве. Гостей фестиваля ждет спортивно-игровая программа "Сабантуй", большой концерт с участием мастеров искусств региона, лекции, мастер-классы, презентации и кинопоказы", — говорится в сообщении.

В парке "Зарядье" будет установлена настоящая башкирская юрта с полным убранством, где будут представлены элементы исторической утвари, предметы быта и изделия мастеров народного прикладного творчества — узорные ткани, домотканые паласы, вышитые полотенца, национальные украшения.

"Прямо у стен Кремля жители и гости столицы смогут познакомиться с национальными обычаями и культурой башкирского народа", — отметили в пресс-службе.

V Фестиваль Русского географического общества пройдет с 18 по 28 августа в Москве. В нем примут участие более 50 регионов страны.

По информации организаторов, гости фестиваля смогут увидеть арктическую природу и животных в дополненной реальности, посмотреть фильмы в формате 360° в VR-кинотеатре, познакомиться с культурой и бытом народов России, узнать о самых интересных туристических достопримечательностях.

"Инсталляция "Горы" позволит забраться на самые высокие вершины страны, через портал "Город" можно будет отправиться в виртуальные туры в разные уголки России вместе с финалистами конкурса "Лучший гид". За буквой "А" скрывается "Арктика" — в самый разгар лета ледяная 3D-инсталляция откроет для гостей фестиваля мир Крайнего Севера и его морских обитателей", — уточнила пресс-служба.