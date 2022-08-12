"На ВДНХ продолжается реставрация памятников архитектуры. Несколько месяцев назад закончились работы в павильонах "Геология", "Микробиологическая промышленность" и "Физика" — теперь это музейные пространства. В ближайшее время откроется экспозиция Третьяковской галереи в павильоне "Центральный". Общая площадь отреставрированных исторических объектов уже превышает 55 тыс. кв. м", — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она добавила, что также специалисты проводят комплексное благоустройство территории. Так, этим летом на выставке высадили больше 500 тыс. цветов.

Отмечается, что столичное правительство приняло решение о возрождении ВДНХ в 2014 году, когда выставку передали в ведение города. Первым после реставрации в 2017 году открылся павильон № 84 "Дом культуры", построенный в 1954 году. Также в 2017 году отреставрировали арку Северного входа.

Продолжаются активные работы по реставрации. Так, специалисты продолжают трудиться над восстановлением еще ряда павильонов, среди которых павильоны № 2 "Народное образование", № 6 "Химия", № 8 "Юные натуралисты" и другие.

В 2022 году закончилась реставрация павильона № 31 "Геология". Там открыта выставка "12 признаков живого" Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева. Еще открылся восстановленный павильон № 30 "Микробиологическая промышленность", где работает Центр современных биотехнологий "Музей "Биотех"".

ВДНХ объединяет 49 объектов культурного наследия. Ежегодно там открываются интерактивные экспозиции, современные общественные пространства, образовательные и культурные центры. Всего за восемь лет было отреставрировано 26 объектов культурного наследия.