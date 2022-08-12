"По поручению президента правительство увеличивает максимальную сумму возврата части средств гражданам при покупке путевок на Дальний Восток. Возмещаться будет 20% от стоимости путевки – до 40 тыс. рублей. Раньше этот порог был ограничен 20 тыс. рублей", — сказал он на совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства в Горно-Алтайске.

Ранее Мишустин сообщил, что осенний этап программы туристического кешбэка стартует 25 августа, отправиться в поездки можно будет с 1 октября по 25 декабря, в круизы – до окончания навигации.

В рамках акции можно купить у участвующих в программе поставщиков размещение в отелях, туры и круизы в регионы России с кешбэком 20%, но не более 20 тыс. рублей. Для регионов Дальнего Востока максимальная сумма кешбэка впервые увеличена до 40 тыс. рублей для стимулирования турпотока в ДВФО.

В остальном условия программы для поездок на Дальний Восток будут такими же, как и для других регионов. Оплатить поездку нужно картой "Мир" онлайн, кешбэк возвращается на карту в течение пяти дней.