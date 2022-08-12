"Сегодня хочу объявить о старте осеннего этапа программы туристического кешбэка. Принято решение запустить его с первого октября. Он продлится до 25 декабря. Именно в этот период нужно будет совершить поездку. А если говорить о круизах – то с первого сентября и до завершения навигации. Уже 25 августа начнутся продажи таких туров", — сказал он на совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства в Горно-Алтайске.

Мишустин пояснил, что в программе участвуют все регионы страны.

"Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости. Рассчитываем, что этой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек. Получат удовольствие от отдыха и при поддержке государства сэкономят", — добавил глава кабмина.

Мишустин отметил, что программа по возмещению части стоимости путевок при путешествиях внутри страны хорошо себя зарекомендовала.

"Она поддержала экономику российских субъектов. Причем в период низкого сезона, когда инфраструктура традиционно недозагружена", — сказал премьер-министр.

Он сообщил, что за два года скидки на туры получили свыше четырех миллионов человек, из них в текущем году — около двух с половиной миллионов.

"Весенний этап программы — завершился. Но государство продолжит компенсировать часть средств, которые люди заплатят за путевки по России", — заключил глава правительства.

Распродажи туров с кешбэком в 2022 году прошли с 18 января по 1 марта, а затем с 15 марта по 15 апреля. Программой воспользовались 2,4 млн человек.

В рамках акции можно купить у участвующих в программе поставщиков размещение в отелях, туры и круизы по России с кешбэком 20%, но не более 20 тыс. рублей. Оплатить поездку нужно картой "Мир" онлайн, кешбэк возвращается на карту в течение пяти дней.