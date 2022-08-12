Основной площадкой мероприятия стал музей-заповедник "Парк Монрепо". Здесь посетителей ждут лекции, паблик-токи и перформансы от художников, фотографов, историков, искусствоведов, кинорежиссеров, музыковедов, а также представителей инженерных и дизайн-сообществ.

"На открытой лекционной площадке выступят биолог и лингвист, специалист в вопросах нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская, историк Павел Уваров, теоретик искусства Дмитрий Гутов, AR и VR художник Глеб Солнцев, кинорежиссер, хореограф Егор Дружинин, кинокритик Егор Москвитин, арт-фотограф Юлдус Бахтиозина и многие другие", — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках фестиваля хранители традиций средневекового Выборга проведут тематические мастер-классы, а фотографы организуют фотопрогулки по Монрепо. В самом Выборге в период фестиваля будут работать пешеходные экскурсии "Выборг глазами инженера".

В вечерней программе в Выборгском замке пройдут выступления групп "Oqjav", "Polnalyubvi" и "Мегаполис".

В парке "Монрепо" фестиваль завершится лекцией специалиста в области музыкальной психологии Дины Кирнарской в сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области.

"IN.Borg" продлится до 14 августа. Вход на мероприятие осуществляется по предварительной регистрации на сайте проекта.

Фестиваль проводит Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Санкт Петербурга при поддержке Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом" (АСЭ), администрации Ленинградской области и музея-заповедника "Парк Монрепо".