В пятницу он прибыл в Горно-Алтайск, где ознакомится с возможностями российской туристической инфраструктуры.

В Горно-Алтайске председатель правительства осмотрит проекты российских туристических комплексов и проведет совещание о развитии индустрии туризма и гостеприимства.

Далее Мишустин отправится в Якутск, где проведет совещание по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и посетит IT-парк.

Завершит свою поездку Мишустин в Чите, у него запланировано посещение ряд объектов социальной и промышленной сфер.

Пребывание главы правительства в СФО и ДФО продлится до 16 августа.