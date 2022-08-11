"Загрузка отелей Санкт‑Петербурга категорий 3-5* за июль 2022 г. составила 78,6%, что на рекордные 38% выше, чем в июле 2021 года. Согласно предварительным данным консалтинговой компании Hotel Advisors, по темпам восстановления и роста загрузки в июле Петербург опередил Москву, Казань, Екатеринбург и Сочи", — говорится в сообщении.

В первом полугодии, по данным городских властей, Санкт-Петербург посетили 3,77 млн туристов, прирост турпотока по сравнению с прошлым годом составил 32%. При этом средний уровень загрузки отелей с января по июнь оценивается на уровне 52%.

"Динамика загрузки отелей категории 3 и 5* в первом полугодии 2022 г. была неравномерной. В конце февраля отели всех категорий ощутили резкое падение спроса, которое выразилось в массовой отмене бронирований до нулевой отметки, причем как со стороны зарубежных гостей, так и со стороны путешественников из регионов России. Начиная с мая средняя загрузка отелей всех категорий не опускалась ниже 58-60%", — отмечают в комитете.

В сообщении подчеркивается, что рост бронирований отелей произошел за счет восстановления внутреннего турпотока.