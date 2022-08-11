"Поскольку Евросоюз прекратил финансирование проекта, пересматриваются вопросы с финансированием. Губернатор принял решение дофинансировать ту часть, которую мы не получим от ЕС, региональными деньгами", — сказал Ермак.

По его словам, изменились и сроки окончания строительства первого этапа велодорожки. Но связано это с тем, что возникла определённая проблема с участком в районе поселка Малиновка, где трасса пройдет по землям лесного фонда, что требует специализированных работ, а также сложных согласований.

"Немного задерживаемся, но до конца года точно закончим. Давления по срокам сегодня нет. Чтобы сделать правильно и хорошо, мы решили продлить сроки. Сейчас проблема только в организационном плане, чтобы нас потом не критиковали, что мы поспешили к определённой дате", — пояснил министр.

Строительство велодорожки идет в рамках Программы приграничного сотрудничества "Россия-Польша 2014-2020" по проекту "CBCycle: Трансграничные веломаршруты для продвижения и устойчивого использования культурного наследия". Финансирование данной программы осуществляется на паритетных началах РФ и ЕС. Его стоимость оценивается в 4,5 млн евро.

Первый этап трассы длиной 34 км проходит от КПП на национальном парке "Куршская коса" через города Зеленоградск и Пионерский до посёлка Приморье под Светлогорском. В настоящий момент строительство идёт сразу на нескольких отрезках дорожки. Стоимость первого этапа составит почти 360 млн рублей.

Планируется, что правительство Калининградской области выделит более 760 млн рублей на строительство второго этапа проекта. На его протяжении, а это порядка 70 км, велодорожка соединит поселок Приморье с Балтийском.

Калининградская трасса станет частью трех международных веломаршрутов: Euroroute (R 1) — маршрут от Булонь-сюр-Мера (Франция) до Санкт-Петербурга (Россия), EuroVelo-10 — кольцевой маршрут вокруг Балтийского моря (Baltic Sea Cycle Route (Hansacircuit)) и EuroVelo-13 — маршрут от Черного до Баренцева моря (Iron Curtain Trail: Barents Sea — Black Sea).