Главной темой фестиваля в этом году станет "Детство". Так, по словам организаторов, в праздничной атмосфере "взрослые смогут снова почувствовать себя детьми, а дети — пережить яркие моменты".

На пляже первой очереди самарской набережной — от улицы Влоновской до улицы Некрасовской — будет возведён фестивальный городок с собственной инфраструктурой и амфитеатром, где гости каждый вечер смогут послушать музыку, увидеть спектакли, танцевальные перформансы, сайт-специфик постановки, а также познакомиться в обширной образовательной программой.

Кроме того, на пляже появится игровая площадка для всей семьи — интерактивный лес-лабиринт, возведут гигантскую фигуру героя удмуртского эпоса Алангасара, построят дремучий лес с кроватями и зеркальными ловушками, а также организуют археологическую площадку с импровизированными раскопками вымышленного 10-метрового Волгозавра.

Традиционный фестиваль "ВолгаФест" проходит в Самаре с 2015 года. Во время фестиваля самарская набережная превращается в единое арт-пространство, когда возводится фестивальный городок, проводятся творческие мастер-классы и организуются выступления театральных, танцевальных и музыкальных коллективов.

Фестиваль "ВолгаФест" прошел в Самаре впервые в 2016 году. Ежегодно, в зависимости от тематики мероприятия, набережная превращается в единое арт-пространство, где проходят различные мастер-классы, перформансы, выступают театральные, танцевальные и музыкальные коллективы.

По данным регионального министерства культуры, в 2019 году фестиваль посетило порядка 110 тыс. человек, в 2020 году — 50 тыс. человек. По данным организаторов, в 2021 году за две недели фестиваль посетило порядка 300 тыс. человек.