"В Горно-Алтайске председатель правительства осмотрит проекты российских туристических комплексов и проведет совещание о развитии индустрии туризма и гостеприимства.

В Якутске председатель правительства проведет совещание по вопросу предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и посетит IT-парк", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Мишустин посетит ряд объектов социальной и промышленной сфер в Чите, говорится в сообщении.

Вместе с Мишустиным в поездку отправятся члены кабинета министров: вице-премьеры Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин, глава МЧС Александр Куренков, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие.