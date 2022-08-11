"С каждым годом турпоток в Коломну растет. Если за 2021 год город посетили 1,5 млн человек, то в этом году — 1 млн туристов только за первые шесть месяцев. Наша задача — продолжать раскрывать потенциал города. В первую очередь, работаем над благоустройством, чтобы гостям и самим жителям было приятно проводить время на улицах, в парках и скверах", — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что в 2020 году в городе благоустроили Москворецкую набережную, в 2021 году — Михайловскую и прогулочную зону у пруда рядом Бобреневым монастырем.

"Мы уделяем внимание и другим населенным пунктам в округе. Например, в 2021 году начали приводить в порядок парк "Сосновый бор", а в этом сквер "Арбат" в Озёрах. Завершим работы до конца года", — добавил губернатор.