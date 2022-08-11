"Реставраторы начали снимать строительные леса с памятника. Основной комплекс работ по реставрации скульптурной группы завершен, но в ближайшие месяцы предстоит выполнить работы по благоустройству территории вокруг памятника. Как и планировалось, работы будут завершены к 4 ноября", — сообщили в пресс-службе ГИМ.

В середине июля скульптурную группу памятника Минину и Пожарскому вернули на постамент после окончания основного этапа первых за 200 лет комплексных реставрационных работ.

Реставрация памятника началась в 2021 году. В связи с особенностями конструкции было принято решение не перевозить монумент, а переместить его рядом, на реставрационно-монтажный стол внутри специально созданного павильона. 13 января 2022 года скульптурная группа была перенесена с постамента, после чего был удален технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси через технологические отверстия, проведена реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптур и барельефов.

Реставрация частично велась на средства, собранные с помощью краудфандинга. Генеральный спонсор проекта — "Промсвязьбанк", при поддержке министерства культуры.

Памятник Минину и Пожарскому — скульптурный монумент, посвященный предводителям Второго народного ополчения 1612 года, а также окончанию Смутного времени и изгнанию польских интервентов из России. Является первым крупным скульптурным памятником в Москве. Был воздвигнут в 1818 году на народные средства.