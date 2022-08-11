Отмечается, что лайнер Airbus A320 прибыл в "Кольцово" и отправился с полной загрузкой на египетский курорт.

Новый для Екатеринбурга авиаперевозчик планирует выполнять рейсы на данному направлению дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.

По информации пресс-службы, в настоящее время полеты из "Кольцово" на другой египетский курорт — в Хургаду — выполняет авиакомпания iFly.

Ранее в четверг сообщалось, что авиакомпания также начала полеты в московский аэропорт "Шереметьево" из Хургады и Шарм-эль-Шейха.

AlMasria Universal Airlines — частная египетская авиакомпания. В настоящее время компания совершает рейсы на египетские курорты из нескольких российских городов. Перевозчик, помимо Екатеринбурга, летает из Шарм-эль-Шейха в Москву ("Шереметьево"), а из Хургады — в Москву и Петербург.