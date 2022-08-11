"Небо над Нижним Новгородом раскрасят 20 команд аэростатов из разных уголков России. В программе, кроме свободных полетов, планируется ночное свечение и привязные подъемы", — говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет с 17 по 21 августа.

Площадки старта будут зависеть от направления ветра, информация будет актуализироваться, отмечают организаторы.

Ранее сообщалось, что в 2021 году "Приволжская Фиеста" была приурочена к 800-летию Нижнего Новгорода. Фестиваль стал самым массовым воздухоплавательным мероприятием в городе за всю историю, а также самым массовым в России в текущем году по количеству аэростатов. В ходе фестиваля команды из 15 регионов России поднимали в небо 25 аэростатов и совершали полеты над городом и областью. Показательные полеты проходили над городом на рассвете и на закате.