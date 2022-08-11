"Соревнования будут проходить в нескольких зачётах: внедорожники, квадроциклы, вездеходы. Ключевое событие — заезд полноприводных грузовиков. Участниками события станут представители Тверской и Московской областей, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода", — говорится в сообщении.

Наблюдать за заездом можно будет со зрительской зоны. Также гостей праздника ждет развлекательная программа.

Впервые гонки грузовиков прошли в Твери в прошлом году и были приурочены ко Дню города. Мероприятие вызвало интерес как среди участников, так и среди зрителей, было принято решение сделать гонку ежегодной, отметили в пресс-службе.