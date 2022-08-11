Фестиваль приурочен к 194-летию со дня рождения писателя, который отмечается 9 сентября (28 августа по старому стилю).

"Гостей ждут экскурсии по территории музея, мастер-классы по ткачеству, росписи ткани, изготовлению традиционных кукол, оберегов, экологического гобелена и открыток", — говорится в сообщении.

Также состоится военно-историческая реконструкция события Отечественной войны 1812 года — боя за поселок Бешенковичи, в котором принимал участие представитель рода Толстых — граф Александр Иванович Остерман-Толстой.

В рамках фестиваля пройдет финал межрегионального литературного конкурса "Золото русской литературы".

16 поэтов и прозаиков со всей России прочтут публике свои произведения. Вне конкурса свои произведения на фестивале может также прочесть любой поэт и прозаик — на камерной сцене будет работать свободный микрофон.

Фестиваль станет торжественным завершением межрегионального литературного кемпинга "Война и мир", направленного на сохранение и популяризацию исторической памяти о жизни и творчестве великих русских литераторов — Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, А.А. Фета, а также развитие современного литературного творчества, подчеркнули в пресс-службе.

Организатором фестиваля выступает автономная некоммерческая организация поддержки социального предпринимательства "Лаборатория социального развития" при поддержке музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна" и Президентского фонда культурных инициатив.