По данным управления, сорвавшись со склона, множественные травмы получили 50-летний москвич и 63-летний челябинец. Сотрудники спасотряда эвакуировали пострадавших и передали медикам скорой помощи.

Ранее сообщалось, что спасатели вышли на поиски одного мужчины, упавшего с обрыва. По сообщению очевидцев, турист упал с обрыва на перевале Актопрак, соединяющем Баксанское и Чегемское ущелья КБР. Уже на месте спасатели выяснили, что пострадавших двое.

К поисково-спасательным работам привлекалась группа спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России.