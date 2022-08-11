По состоянию на среду в КНР зафиксировали 1,9 тыс. заболеваний, из них 1,2 тыс. случаев — в городе-курорте Санья в Хайнане. Таким образом, впервые с мая показатель суточной заболеваемости в городе или провинции Китая превысил 1 тыс.

На данный момент почти весь остров Хайнань находятся в режиме изоляции. Жители Саньи испытывают трудности с едой из-за сбоев в работе системы доставки продуктов.

Ранее в Китае власти некоторых городов, включая городские уезды Иу и Аксу ввели ограничительные меры и локдауны, чтобы сдержать новые вспышки COVID-19.

За все время пандемии в Китае зафиксировано 232 тыс. случаев заболеваний COVID-19 и 5,2 тыс. смертей.