"По предварительных данным, пилоты двух вертолетов вышли на связь, никто не пострадал", — сообщили в экстренных службах.

Эту информацию подтвердили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

"Вышли на связь. Находятся на площадке, где базируются. Все живы и здоровы. Причины невыхода на связь будут устанавливаться", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры агентству сообщили, что на борту находились туристы.

Ранее в четверг "Интерфаксу" в экстренных службах сообщили, что два частных вертолета пропали в районе Норильска с туристами на борту и не выходили на связь. Они направлялись в Путоранский заповедник.