"Запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России может стать очередной санкцией", — сказал министр, которого в четверг процитировало польское радио.

Так Липавский отреагировал на призыв властей Эстонии и Финляндии отказать гражданам России в возможности отдыхать в странах Европы.

Между тем в комментарии, опубликованном в четверг в испанской газете "Мундо", говорится, что идея запрета выдачи шенгенских виз гражданам России вряд ли получит поддержку в странах ЕС. "На общем уровне ЕС развитие этой идеи будет сложным. Кроме того, полный запрет на въезд всем гражданам России породит вопросы правового свойства", — пишет издание.

Газета напомнила, что Еврокомиссия делегировала решение о запрете въезда граждан России национальным властям стран-участниц. Рига и Хельсинки уже ограничили выдачу виз, и обращаются к властям остальных стран ЕС последовать их примеру. Ему уже последовала Эстония. Рига и Хельсинки поднимут этот вопрос на уровне ЕС на следующем Совете глав МИД стран ЕС, проведение которого запланировано в Праге 31 августа, хотя предположительно рассмотрение вопроса будет отложено до встречи глав европейских государств и правительств в октябре.

"Но даже если Латвия и Финляндия запретят выдачу виз, сама шенгенская система позволяет гражданам России въезжать и покидать территории стран шенгенского соглашения. Шенгенский кодекс о свободном перемещении гарантирует каждому человеку с визой, выпущенной любым из 26 участников, свободное перемещение по территориям стран соглашения в течение 90 дней", — говорится в публикации.

При этом как сообщалось в июне, Чехия не будет выдавать визы и временный вид на жительство россиянам и белорусам до конца марта 2023 года. Исключение составляют гуманитарные визы. Также решение не затронуло россиян и белорусов, уже имеющих вид на жительство, и желающих его продлить, членов семей иностранцев с видом на жительство в Чехии.