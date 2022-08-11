"Вертолет Robinson R44 вылетел по маршруту Норильск — Путоранский заповедник в установленное время не вышел на связь", — сообщили в экстренных службах.

Еще один частный вертолет Robinson R44 с туристами пропал под Красноярском, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Там добавили, что два частных вертолета принадлежат местной турфирме в Красноярском крае.

В пресс-службе Сибирского авиационного поисково-спасательного центра "Интерфаксу" сообщили, что один из вертолетов должен был приземлиться около двух часов назад, но в назначенное время не вышел на связь.

"На поиски выдвинулось поисково-спасательное судно — вертолет Ми-8", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Главного управления МЧС по краю подтвердили факт ЧП, но заявили, что силы ведомства не привлекаются к поиску вертолета.