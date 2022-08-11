Общее число загранпаспортов, оформленных с января по июнь 2022 года, составило 2 472 623. За тот же период 2021 года – 1 702 911. Прирост составил более 45%.

Половина оформленных паспортов пришлись на первый квартал года — в январе-марте было выдано 1 197 549 загранпаспортов, за тот же период 2021 года – вдвое меньше, почти 641 тыс.

При этом за весь 2021 год было оформлено 3 892 586 паспортов, за "пандемийный" 2020 – 2 698 374. Падение по сравнению с 2019 годом, когда россияне оформили 4 760 267 паспортов, составило 44%. В 2018 году россияне оформили более 5 млн загранпаспортов.