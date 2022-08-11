"У меня просьба, Владимир Владимирович, мы своими силами не потянем. Мы подсчитали, у нас нет даже проекта, потому что проект делать сложно, это очень дорого, мы где-то в 2 млрд рублей оцениваем. Но это будет жемчужина не просто Поволжья, а жемчужина России. Таких замков, думаю, по пальцам одной руки пересчитать", — сказал Зайцев главе государства.

В пресс-службе главы Марий Эл "Интерфаксу" уточнили, что такой объем средств необходим для изготовления проектно-сметной документации, экспертизы и проведения полной реставрации замкового комплекса.

В ходе встречи с президентом врио главы Марий Эл сравнил замок Шереметева с дворцово-парковым ансамблем "Царицыно" и усадьбой "Архангельское".

"Там даже стиль такой: замок, идут дорожки. Только если в Архангельском лесополоса, то там берег Волги — красотища нереальная. Он работает как туристический центр: в среднем, 26 тысяч человек приезжают ежегодно", — сказал Зайцев, добавив, что около замкового комплекса планируется и реставрация пристани для теплоходов.

Врио главы Марий Эл также отметил популярность республики среди туристов.

"Есть такой показатель интересный — количество туристов на одного жителя. В Приволжском федеральном округе по нему мы находимся на первом месте. У нас порядка 270 туристических маршрутов и 1000 объектов культурного наследия", — сказал он.

Замок Шереметева — дворцово-парковый ансамбль, расположенный в поселке Юрино Марий Эл, на берегу Волги. Является памятником архитектуры федерального значения.

В 1812 году село Юрино купил богатый нижегородский помещик Василий Шереметев — внучатый племянник известного графа Шереметева, фельдмаршала Петра I.

Основными строителями замка были его потомки — крупный землевладелец Василий Шереметев и его сын Петр. Строительство началось в 1874 году и завершилось в 1915 году.

В замке почти 100 комнат, а общая площадь усадьбы с парком — более 45 гектаров.

После революции в замке располагались санаторий и дом отдыха. В годы Великой Отечественной войны здесь размещался госпиталь.