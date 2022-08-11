"Дискуссии идут на уровне ЕС между государствами-членами. Изучаются рекомендации (Еврокомиссии по применению правил — ИФ), консульства обсуждают это. И мы находимся в контакте с государствами-членами, чтобы видеть уровень реализации принятых решений и наших рекомендаций. Но особенно важно иметь уверенность, что предпринимаются должным образом скоординированные действия", — заявила пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Журналисты обратили ее внимание на то, что Финляндия и Латвия поднимают тему упорядочения применения шенгенского кодекса, не желая быть транзитными странами для российских туристов, получивших визы других государств ЕС, и что на этом направлении нет достаточной координации.

"Ответственность за выдачу или невыдачу виз возлагается на государства-члены, которые принимают решения в индивидуальном порядке. И только они могут ограничить выдачу виз российским гражданам", — сказала в ответ Хиппер.

По ее словам, страны ЕС в соответствии с рекомендациями ЕК должны рассматривать конкретно каждую просьбу о предоставлении визы и могут отказать в случаях возможной угрозы для общественного здоровья, внутренней безопасности или международных отношений.

Хиппер напомнила также, что российская сторона значительно сократила персонал консульств стран ЕС в РФ, что ещё больше усложнило ситуацию с выдачей виз.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о возможности прекращения выдачи россиянам странами ЕС туристических виз, представитель ЕК отметила, что важно, чтобы в каждом случае государства-члены соблюдали свои международные обязательства.

"Всегда будут категории людей, которым должны выдаваться визы. Мы имеем в виду гуманитарные случаи, членов семей, журналистов и диссидентов", — объяснила Хиппер.

При этом пресс-секретарь заметила, что ЕС частично приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Но это решение, уточнила она, затрагивает бизнесменов, дипломатов, официальных лиц, но не касается простых граждан.