Зайцев попросил главу государства сохранить данный проект в федеральной программе модернизации таких объектов. "Полоса входит в программы Минтранса, транспортные программы модернизации аэропортовой структуры, но ориентировочно стоит 4 миллиарда (рублей — ИФ). Занимается Минтранс, не мы. Но, Владимир Владимирович, я волнуюсь — чтобы наш объект все-таки остался там", — сказал Зайцев.

По его словам, новая ВПП необходима как для реализации программ привлечения в республику инвесторов, так и для развития туризма.

"Без нее (ВПП — ИФ) никак. Потому что, действительно, я здесь не преувеличиваю, полоса плохая и принимает не все типы самолетов", — сказал он.

Как сообщалось, Марий Эл ведет реконструкцию аэровоказала Йошкар-Олы. Контракт стоимостью 1,5 млрд рублей заключен с ООО "Специализированный застройщик "Казанский посад", работы должны быть завершены до 15 ноября 2024 года

Новый аэровокзал будет иметь пропускную способность 400 пассажиров в час (пропускная способность имеющегося аэровокзала — 100 пассажиров в час), его площадь составит 5,167 тыс. кв. м.

На финансирование проекта направлен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 643 млн рублей и предусмотренные индивидуальной программой социально-экономического развития республики средства в объеме 832 млн рублей.

Действующее здание аэровокзала построено в 1970 году и уже не соответствует современным требованиям к подобным объектам. ВПП аэропорта Йошкар-Олы также требует реконструкции.