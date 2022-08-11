"Авиакомпания AlMasria Universal Airlines начала выполнять рейсы в популярные курортные города Египта из аэропорта "Шереметьево". Рейсы авиакомпании выполняются шесть раз в неделю на лайнере Airbus A320", — говорится в сообщении.

Рейсы по маршруту Шарм-эль-Шейх – Москва — Шарм-эль-Шейх осуществляются два раза в неделю по пятницам; рейсы по маршруту Шарм-эль-Шейх – Москва – Хургада выполняются два раза в неделю по понедельникам и воскресеньям; по направлению Хургада – Москва – Шарм-эль-Шейх» авиакомпания осуществляет рейсы также два раза в неделю по понедельникам и средам.



В аэропорту "Шереметьево" пассажиры AlMasria Universal Airlines обслуживаются в терминале С.

Пресс-служба уточняет, что рейсы выполняются в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус".