"Сейчас на отдых в ОАЭ предстоящей зимой очень высокий спрос. Если туристы планируют в октябре-декабре поехать в ОАЭ, то сейчас самое время покупать туры. Потому что мы уже видим высокий спрос на октябрь, на Новый год, есть единичные бронирования на март-апрель 2023 года", — сказал он.

Туроператор планирует предлагать большой объем туров с вылетом из Москвы и 10 других городов РФ на рейсах Emirates, FlyDubai, Air Arabia. "Также планируем летать в ОАЭ с российскими компаниями", — добавил он.

Несмотря на рост спроса на ОАЭ, самым популярным зимним направлением у россиян, по прогнозам FUN&SUN, останется Египет. Туроператор будет выполнять полетные программы на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх из Москвы и регионов как на прямых рейсах, так и со стыковкой в турецкой Анталье на рейсах Corendon Airlines. Причем время в полете через Турцию и напрямую будет сопоставимо.

Рубцов добавил, что спрос на зимнюю Турцию также очень высокий, несмотря на то страна подорожала для россиян больше других направлений, в среднем на 40%. Глубина бронирований достигает новогодних каникул.

Туристы FUN&SUN будут лететь в Турцию авиакомпаниями Pegasus Airlines и Corendon Airlines.

Туроператор предложит зимой и туры в Европу – в страны, которые готовы выдавать россиянам визы. Перелеты предлагаются на стыковочных рейсах.

"Мы продаем Европу – туры на регулярных рейсах или отели в Хорватии, Черногории, Болгарии, Греции, Испании, Албании, Сербии, Венгрии или на Кипре, куда можно долететь со стыковкой в Стамбуле или Дубае", — заключил он.