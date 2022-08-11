Накануне представители Примуправтодора, компаний-подрядчиков, ГИБДД проинспектировали ход работ на участках гостевого маршрута от аэропорта до острова Русский.

"По итогам работы добавим дополнительные мероприятия. В основном, это ремонт дорожного покрытия, восстановление дорожной разметки и знаков, барьерного ограждения. Также будут отремонтированы надземные пешеходные переходы", — сказал представитель регионального Минтранса.

Планируется отремонтировать участки на подъезде к Владивостоку от автодорог Хабаровск — Владивосток, поселок Новый — полуостров Де-Фриз — Седанка — бухта Патрокл, подъезд к аэропорту Владивостока, а также дороги на низководном мосту полуостров Де-Фриз — Седанка и на мосту через бухту Золотой Рог.

Более 300 млн руб. на ремонт дорог и улиц к Восточному экономическому форуму Приморье получило из федерального бюджета, ранее вопрос о выделении дополнительных средств поднял губернатор края Олег Кожемяко.

Всего в Приморском крае в этом году планируется отремонтировать 210 км автомобильных дорог, реконструировать девять мостов. На эти цели из дорожного фонда края выделяется 16,3 млрд руб., из федерального бюджета — более 7 млрд руб.

Строительство и ремонт дорог в крае ведется в рамках государственной программы "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. В 2021 году в регионе отремонтировали более 150 км дорог, построили восемь мостов, более десятка отремонтировали.