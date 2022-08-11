"Мне кажется, что зимний сезон будет достаточно интересным с точки зрения направлений, потому что, в первую очередь, остаются все традиционные зимние направления, которые у нас были. Это Египет, ОАЭ, Турция. Но тут появляются такие интересные страны как Мальдивы, Таиланд, новые направления для горнолыжного отпуска, например, Казахстан", — рассказал он.

Как отметил Рубцов, из-за ковидных ограничений и отсутствия авиасообщения Юго-Восточная Азия длительное время не рассматривалась как направление для путешествий. Этой зимой FUN&SUN предложит туры во Вьетнам, Индонезию и Таиланд со стыковкой в Казахстане. Также в продаже будут турпакеты на тайский остров Пхукет на регулярных рейсах "Аэрофлота".

"У нас появились туры в Таиланд на рейсах казахстанской авиакомпании SCAT. Рейсы будут выполняться по маршрутам Москва – Алма-Аты – Пхукет и Москва – Алма-Аты – Бангкок. Пока мы не прорабатывали региональную полетную программу, потому что с точки зрения логистики это сделать сложно. Но, может быть, в тех регионах, которые граничат с Казахстаном, мы предложим туры из Казахстана в Таиланд", — пояснил гендиректор туркомпании.

Что касается горнолыжных туров в Казахстан, которые станут новинкой этого зимнего сезона, то идея их запуска зародилась еще в 2019 году. В этом году, по словам Рубцова, направление очень востребовано: об этом говорит высокий спрос на летний отдых в Rixos Water World Aktau 5* в Актау на побережье Каспийского моря.

FUN&SUN планирует продавать туры на горнолыжные курорты Чимбулак и "Лесная сказка" на чартерных рейсах с прилетом в Алма-Ату. Предполагается, что полетная программа будет выполняться с конца декабря 2022 года по конец марта 2023 года.