"Я думаю, что обсуждать саму эту идею было бы сейчас, по меньшей мере, преждевременно", — сказал Чижов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Я все-таки рассчитываю на сохраняющийся элемент здравого смысла в странах Евросоюза, который не позволит этой идее широко развиться", — отметил дипломат.

По словам Чижова, "иначе мы будем наблюдать самоизоляцию Евросоюза от остального мира, именно так это надо будет трактовать".

Ранее в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что идея запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ вряд ли реализуема.

"Мне очень трудно представить подобное развитие событий", — сказал он на пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие предложения.

На этой неделе представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что в Евросоюзе нет процедур запрета на выдачу краткосрочных виз иностранцам, включая россиян, но в каждом случае вопрос рассматривается государствами ЕС с учетом конкретных обстоятельств.

"Всегда будут категории людей, которым должны выдаваться визы. Например, в гуманитарных случаях. И также для членов семей, журналистов или диссидентов", — объяснила она.

Хиппер отвечала на просьбу прокомментировать заявления в ряде стран ЕС, предлагающие ограничить россиянам въезд в Евросоюз по кратковременным визам.