"Правительство решило запретить въезд гражданам РФ с действующими шенгенскими визами, выданными Эстонией. Санкция вступит в силу через неделю. Это означает, что визы продолжат действовать, но их владельцы будут находиться под санкциями и не смогут въехать в Эстонию", — цитирует его портал err.ee.

Санкции не коснутся работающих в Эстонии российских дипломатов и членов их семей, россиян, занятых в международных грузовых и пассажирских перевозках, граждан, имеющих вид на жительство в странах Евросоюза, россиян, направляющихся в Эстонию с гуманитарными целями или с целью навестить родственников-граждан страны.

Глава МИД добавил, что в отношении граждан РФ Эстония также прекратит выдачу виз для работы, учебы и ведения бизнеса. В качестве исключения вид на жительство в Эстонии продлевается на один год тем студентам, которые находятся в процессе завершения обучения в эстонских высших учебных заведениях, отметил Рейнсалу.

Он добавил, что это решение пока не коснется виз, выданных другими странами шенгенского соглашения. Но возможность запрета въезда в Эстонию россиян с такими визами обсуждается. МИД на следующей неделе должен представить свои предложения по этому вопросу.

Санкция вступит в силу через неделю, 18 августа.