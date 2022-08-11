82 млн человек, как ожидается, будет перевезено внутри РФ (-6%), 13 млн — на международных рейсах (-42%), полагают аналитики.

Глава Минтранса Виталий Савельев говорил ранее, что все российские авиакомпании смогут перевезти в этом году 100 млн человек — это на 10% меньше показателя 2021 года. Для достижения этого показателя власти выделили перевозчикам на компенсацию расходов в апреле-октябре субсидии на 100 млрд руб.

"Учитывая закрытие аэропортов юга (действует с 24 февраля из-за военной операции на Украине — ИФ) и отсутствие субсидий на рейсы внутри РФ в ноябре-декабре 2022 года, мы ожидаем, что авиакомпании не смогут перевезти 100 млн человек в 2022 году", — считают аналитики "Твердых цифр".

Крупнейшая в стране авиационная группа "Аэрофлот", по их данным, в июле этого года перевезла 4,8 млн пассажиров (-7%), в том числе 4,4 млн — внутри страны (+2%), 417 тыс. — за ее пределы (-52%). За 7 месяцев общий пассажиропоток группы составил 22 млн человек (-8%). До введения антироссийских санкций группа "Аэрофлот" (помимо одноименной компании включает "Победу" и "Россию") традиционно занимала около 40% российского рынка авиаперевозок (с учетом пассажиропотока летающих в РФ иностранных компаний).